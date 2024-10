Ronaldo pobił rekord. "Ta liczba najlepiej pokazuje jego popularność"

Pamiętam taką sytuację sprzed lat, która zrobiła na mnie duże wrażenie. Dopiero co przeprowadziłam się do Lizbony i nie znałam jeszcze tutejszych zwyczajów. To było w dniu jakiegoś ważnego zwycięstwa Portugalii, ale ja o tym nie wiedziałam. Jechałam przez miasto, dojechałam do ronda i zobaczyłam tłum ludzi oraz gigantyczną portugalską flagę rozciągniętą przez kibiców nad pasami ruchu. Wszystkie samochody przejeżdżały pod nią, więc przejechałam i ja. Takie miałam miłe powitanie w Lizbonie (śmiech). Ten obrazek pewnie zawsze ze mną zostanie - taka szybka lekcja tego, co dla Portugalczyków znaczy piłka.