Rosjanie gotowi na mundial. Sprawdzono, jakie nastroje panują wśród mieszkańców

Przeprowadzono badanie wśród mieszkańców 11 rosyjskich miast-gospodarzy, jak wygląda ich podejście do turystów i kibiców, którzy przybędą do nich na mecze. Okazuje się, że obawiają się oni m.in. fanów piłki nożnej z Polski.



Już tylko tygodnie dzielą nas od Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018. Piłkarskie święto rozpocznie się 14 czerwca, a zakończy 15 lipca. Mimo że to wydarzenie sportowe, napędza także przemysł turystyczny – przede wszystkim w miastach-gospodarzach. Kibice, którzy pokonają spory kawał drogi, by móc uczestniczyć w meczu, w większości przypadków zostaną na kilka dni. Co powinni wiedzieć przed przyjazdem? Czy będą mile widziani? Odpowiedź na to pytanie daje badanie, które przeprowadzono wśród mieszkańców Moskwy, Soczi, Kaliningradu czy Kazania. Pod lupę wzięliśmy te miasta, w których będą grać polscy zawodnicy.