Równowaga na urlopie. W Niemczech odpoczniesz w zgodzie ze sobą i naturą

Świadomość, odpowiedzialność i deficytowy we współczesnym świecie balans to słowa klucze pozwalające zrozumieć, czym jest zrównoważona turystyka. Ten stale zyskujący na znaczeniu sposób podróżowania na pierwszym miejscu stawia bowiem ochronę środowiska naturalnego, wspieranie lokalnej gospodarki, a także szacunek dla miejscowej ludności i jej kultury.

Świadome i bardziej komfortowe podróżowanie

Dlaczego w ogóle mówimy o zrównoważonej turystyce? Bo wyjazdy do najbardziej odległych zakątków świata są dziś dostępne jak nigdy wcześniej. Tanie loty i coraz gęstsza siatka połączeń, rozwinięta infrastruktura noclegowa oraz media społecznościowe, które popularyzują odkrywanie mniej znanych kierunków, sprawiają, że każdego roku w podróż rusza coraz więcej ludzi. Światowa Organizacja Turystyki szacuje, że w 2030 r. samą tylko Europę odwiedzi 744 mln osób.

Borykając się z ogromnym ruchem, uciążliwym hałasem czy hałdami śmieci, coraz więcej miast na Starym Kontynencie próbuje spowolnić napływ tłumów podróżujących. Wenecja wprowadza opłaty za wstęp do miasta, paryski Luwr podnosi ceny biletów, a Barcelona stawki podatku turystycznego.

Szlak Saar-Hunsrück: most Geierlay – jeden z najdłuższych mostów © materiały partnera | DZT, Gunter Standl

Tymczasem wystarczyłoby, by każdy z nas podróżował bardziej świadomie i odpowiedzialnie, a co za tym idzie: komfortowo – koniec z przepychaniem się w tłumie czy staniem w gigantycznych kolejkach do największych turystycznych atrakcji – by tego rodzaju problemy zniknęły.

Zrównoważone podróżowanie to temat bliski naszym zachodnim sąsiadom. Niemcy od lat stawiają na "zielony urlop", z powodzeniem łącząc wypoczynek z troską o mieszkańców i środowisko naturalne. Co więcej, jest to kraj, który, choć mamy go na wyciągnięcie ręki, wciąż pozostaje nieodkryty. Zaplanowanie zrównoważonego urlopu właśnie tam wydaje się więc naturalnym – nomen omen – wyborem.

Zrównoważony transport i nocleg

Jak zaplanować zrównoważony wypoczynek w Niemczech? Zacznijmy od transportu i postawmy na kolej. Niemiecka sieć kolejowa jest jedną z najgęstszych w Europie, łącznie to aż 33 tys. km torów. Składy docierają w najbardziej odległe miejsca – od alpejskiego kurortu Garmisch-Partenkirchen po wyspę Sylt na Morzu Wattowym. Niemiecka kolej to nie tylko jeden z najbardziej ekologicznych – połączenia dalekobieżne są zasilane w 100 proc. energią odnawialną – ale też najwygodniejszych środków transportu – w pociągach znajdziemy specjalne strefy dla rodzin z dziećmi i miejsca dla rowerów.

Przemieszczając się z miejsca na miejsce lub podróżując po mieście, warto też korzystać z innych ekologicznych rozwiązań: autobusów, taksówek rowerowych, elektrycznych hulajnóg i rowerów, łodzi solarnych, kajaków czy – jeśli cztery kółka są koniecznością – aut elektrycznych lub hybrydowych.

Schwarzwald: Wąwóz Ravenny na szlaku turystycznym Hinterzarten © materiały partnera | Jens Wegener DZT

Kolejny ważny punkt planu to wybór noclegu. Wykaz certyfikowanych miejsc działających w zrównoważony sposób, w tym m.in. hotele, biohotele, ekokempingi, ekokurorty czy ekoschronika, można znaleźć tutaj. Takie miejsca wiedzą, jak zarządzać wodą, energią i odpadami. Co więcej, współpracują z lokalnymi dostawcami, a w kuchni oferują sezonowe menu. Nocując w jednym z nich, zyskujemy pewność, że nasz pobyt jest przyjazny dla środowiska. Warto szukać adresów z takimi certyfikatami jak m.in. Certified Green Hotel, GreenSign, EU Ecolabel czy Green Pearls Unique Places.

Mettlach: nocleg na drzewie z widokiem na zakole rzeki Saary © materiały partnera | DZT, Jens Wegener

Zrównoważona może też być gastronomia. W Niemczech nie brakuje lokali, które oferują sezonowe menu i dania regionalne. Ci restauratorzy zamawiają produkty u miejscowych rolników, a nierzadko sięgają po zasoby z własnych gospodarstw. Coraz więcej właścicieli niemieckich lokali gastronomicznych tak zarządza produktami, by nie marnować żywności, nieobce jest im też zero waste. A wystrój wnętrz wielu miejsc tworzą naturalne, pochodzące z danego regionu materiały.

W rytmie wyznaczanym przez naturę

Planując urlop w Niemczech, trudno zdecydować się na konkretny kierunek. Wybrzeże Morza Bałtyckiego czy Północnego, średniowieczne miasteczka czy pełne atrakcji miasta, jeziora i wyspy, a może góry i doliny, szlak winny czy wiodący przez zamki i pałace? Jedno jest pewne, na brak atrakcji w tym niezwykle bogatym pod względem turystycznym kraju narzekać nie sposób.

Niemcy to także jeden z najbardziej zielonych krajów na świecie. Pod ochroną znajduje się aż jedna trzecia jego powierzchni. Mamy tu aż 16 parków narodowych, liczne parki krajobrazowe i rezerwaty. Wśród najbardziej topowych parków narodowych turyści jednym tchem wymieniają Schwarzwald, Berchtesgaden, Saską Szwajcarię, Harz czy Eifel. W tym ostatnim znajduje się obserwatorium, z którego można podziwiać Drogę Mleczną. Tu też można spacerować wśród koron drzew, obserwując ptaki i inne zwierzęta żyjące na tej zwykle niedostępnej dla człowieka wysokości. Z kolei największy rezerwat biosfery z ponad 10 tys. gatunków roślin i zwierząt wytyczono nad Morzem Wattowym. Przypływy i odpływy na przemian zakrywają i odsłaniają tysiące hektarów morskiego dna.

Badenia: winne wzgórza Kaiserstuhl © materiały partnera | Niemiecki Instytut Wina DWI

Cykliści docenią niemieckie szlaki rowerowe, jedne z najlepszych w Europie. Bezpieczne drogi ciągną się kilometrami wzdłuż rzek: Menu, Łaby, Wezery czy Dunaju. Coś trudniejszego? Trasa wzdłuż Alp – od największego w Niemczech Jeziora Bodeńskiego do najpiękniejszego górskiego jeziora – Königssee. Rozciągają się stąd zapierające dech widoki m.in. na słynny zamek Neuschwanstein i bawarskie wioski. Co więcej, w ciszy i spokoju na dwóch kółkach można przemierzać wolne od samochodów Wyspy Wschodniofryzyjskie – Juist, Langeoog i Baltrum oraz bałtyckie – Hiddensee czy Rugię.

Skoro już jesteśmy przy szlakach, to warto wybrać się na Niemiecki Szlak Wina, najstarszą winną trasę turystyczną na świecie. To ponad 80 km od granicy z Francją aż do Bockenheim an der Weinstrasse.

Zostań dłużej w jednym miejscu

Podobnie jak w przypadku hoteli, przy wyborze zrównoważonych miejscowości czy regionów również można wesprzeć się certyfikacją – tym razem destynacji turystycznej – prowadzoną przez TourCert i rząd Badenii-Wirtembergii. Takim certyfikatem mogą się poszczycić m.in. Uckermark – kraina jezior na północy Brandenburgii, Kraj Saary czy miasto Celle w Dolnej Saksonii.

Mescherin: powiat Uckermark - kilkadziesiąt kilometrów od Polski © materiały partnera | DZT, Florian Trykowski

Zielony jest leżący blisko granicy z Francją i Szwajcarią Fryburg Bryzgowijski. Słońce, które świeci tu dłużej niż w innych miejscach w Niemczech, zasila ratusz, uniwersytet i stadion piłkarski. A zbudowana na przełomie XX i XXI w. na terenie dawnych koszar dzielnica Vauban to nowoczesny ogród. Zielony jest też Hamburg. Nowoczesna dzielnica portowa – Hafencity – została zrewitalizowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a góra wstydu, czyli wysypisko toksycznych śmieci, przekształcone w górę zielonej energii. Hamburg doskonale prezentuje się z rowerowego siodełka, kajaka czy łodzi.

Duisburg: instalacja artystyczna „Tygrys i Żółw” w Angerpark © materiały partnera | DZT, Francesco Carovillano

Mówiąc o udanej rewitalizacji, nie można nie wspomnieć o Zagłębiu Ruhry. Fabryczne hale, huty, piece i kopalniane szyby służą dziś miłośnikom sportów ekstremalnych. W Parku Krajobrazowym Duisburg Nord w gazometrze działa basen dla nurków, a na silosach do magazynowania rudy wytyczono kilkaset dróg wspinaczkowych.

Ponownym wykorzystaniem najróżniejszych miejskich zasobów chwali się Berlin, organizując Circular Economy Tours. Stolica Niemiec to także doskonały pomysł na zrównoważony city break, a więc miasto 15-minutowe dla turystów. Wystarczy wybrać jedną z berlińskich dzielnic – każda z nich to niezwykle interesujący mikroświat, a wyszukiwarka na miejskiej stronie internetowej wygeneruje całe mnóstwo propozycji atrakcji oddalonych o kwadrans piechotą od miejsca, w którym przebywamy.

Biorąc pod uwagę, jak dużo mają do zaoferowania Niemcy, warto też posłuchać innej cennej rady: "Zostań dłużej". Nie pędź, nie zaliczaj kolejnych atrakcji. Zatrzymaj się, usiądź, popatrz na ludzi. Obserwuj, doświadczaj, smakuj. To najlepszy sposób na reset w Niemczech, także z myślą o planecie.

Więcej na temat wypoczynku w zgodzie z naturą w Niemczech znajdziesz na stronie: https://www.germany.travel/en/feel-good/sustainability.html.

© materiały partnera

