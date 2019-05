Rozpalanie ogniska w deszczu. Survival dla początkujących

Rozpalanie ognia zapałkami czy podpałką jest banalnie proste. Osoby, które podczas weekendowego wypadu za miasto chcą poczuć się jak prawdziwi traperzy, mogą skorzystać z innych narzędzi. Warto wiedzieć, jak rozpalić ogień w każdych warunkach.

Bądź gotów na każdą sytuację

Dobrym materiałem do rozpalania ognia jest brzozowa kora. Jest cienka i łatwopalna niczym papier, będziesz w stanie rozniecić z jej pomocą ogień nawet po ulewnych deszczach. W dodatku łatwo ją zebrać, a drzewo szybko uzupełnia braki. Dobrym pomysłem jest również wykorzystanie suchych igieł. Zajmują się bardzo łatwo i choć przy spalaniu wydzielają wiele dymu, to przy odrobinie szczęścia uda się rozniecić niewielki ogień, do którego dorzucisz chrust.

Zrób podpałkę własnoręcznie

Dobrym pomysłem jest zabranie ze sobą własnoręcznie przygotowanych pastylek. Do ich przygotowania potrzeba jedynie wacików kosmetycznych i stearyny, wystarczy jedna świeczka. Należy ją rozpuścić w rondelku, a następnie nasączyć kilka wacików zbitych w jedną kulkę. Po wyschnięciu uzyskuje się podpałkę, która będzie palić się zdecydowanie dłużej niż kartka papieru, a co za tym pozwoli osiągnąć wyższą temperaturę i zgromadzi więcej żaru.

Jak rozpalić ogień?

Rozpalanie ogniska przy pomocy krzesiwa jest banalnie proste. Wystarczy wyciągnąć metalowy pręt dołączony do zestawu (można go zastąpić chociażby grzbietem noża), przytknąć iskrownik do rozpałki, a następnie mocno przeciągnąć po nim pręt. Już przy pierwszym przeciągnięciu pojawią się iskry, które przy odrobinie szczęścia będą w stanie rozniecić ogień. Doświadczona osoba rozpali w ten sposób ognisko szybciej niż ktoś, kto do tego samego zadania używa zapałek.