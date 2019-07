Runda objazdowa. Północne Włochy na koniec sezonu

Włochy to dla wielu wymarzony cel wakacyjnej podróży, jednak środek lata wcale nie jest najlepszą porą na odwiedziny w tym kraju. Przełom lata i jesieni to świetny czas, aby nadal skorzystać ze słonecznej pogody, aczkolwiek unikając upałów. W tym okresie tańsze są również wycieczki.

Udając się sześćdziesiąt kilometrów na północ od kamiennych "drapaczy chmur", znajdziemy się w stolicy Toskanii – Florencji. Ten włoski zakątek od wieków przyciąga do siebie artystów i fanów sztuki z całego świata, takich jak Michał Anioł czy Leonardo da Vinci. Obecnie ich dzieła można tam oglądać m.in. w Galerii Uffizi i Pałacu Pittich. Gorąco zachęcam również do odwiedzenia największego parku we Florencji, czyli Ogrodów Boboli, gdzie można odpocząć w towarzystwie licznych rzeźb i relaksującego szumu fontann.