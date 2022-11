Rusza kampania "Polska bez barier" zachęcająca osoby niepełnosprawne do podróżowania po Polsce

Co wpływa na komfort podróży osób niepełnosprawnych?

Według badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2019 roku główną barierą podróżowania w przypadku osób niepełnosprawnych są nie tylko trudności organizacyjne, ale również obawa przed samą podróżą, brak akceptacji społeczeństwa oraz brak ofert biur podróży dostosowanych do ich potrzeb. Zadajemy więc sobie pytanie, dlaczego wciąż tak niewiele robimy, aby każdy z nas mógł w pełni korzystać z wypoczynku, bez względu na swoją sprawność. W końcu nie chodzi o miejsca trudno dostępne, a o to, co jest zwyczajnie w zasięgu ręki, jak Morskie Oko w Tatrach, stadion piłkarski we Wrocławiu, molo w Sopocie czy Muzeum Solidarności w Gdańsku. To tylko kilka przykładów miejsc, do których osoby niepełnosprawne mogą dotrzeć bez problemu i w pełni korzystać z ich zasobów. Lista ta powinna być zdecydowanie dłuższa.