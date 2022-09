Rusza największa inwestycja Ryanaira w Polsce

– To dla nas jedno z najważniejszych miast w Europie pod względem rozwoju. To tu powstało pierwsze w Polsce i trzecie w Europie centrum obsługi technicznej samolotów. To we Wrocławiu bazują nasze trzy samoloty, których łączna wartość to ponad 300 mln dolarów. Tu mamy nasze centrum IT. I to właśnie tutaj będziemy rozbudowywać naszą bazę, która pozwoli podwoić liczbę serwisowanych samolotów – mówi Michael O’Leary, dyrektor generalny linii lotniczych Ryanair. – Inwestycja o wartości 25 mln euro jeszcze bardziej podkreśla zaangażowanie Ryanair w najwyższe standardy operacji lotniczych i obsługi technicznej, a także w przewodzenie procesowi odbudowy ruchu i zatrudnienia w Polsce po COVID-19.