Rusza pierwsza promocja FlixBusa w Polsce. Bilety od 99 groszy

Promocja wystartowała 6 marca, a bilety można kupić od 99 groszy na trasach krajowych i 4,99 zł na trasach międzynarodowych. Akcja obejmuje wszystkie połączenia między 12 a 16 marca 2018 r.

Połączenia PolskiegoBusa dostępne na FlixBus.pl

Od 27 lutego bilety na połączenia, które dotąd dostępne były na stronie PolskiegoBusa, można zarezerwować na stronie FlixBus.pl. Zapewnia to polskim pasażerom dostęp do rozległej, europejskiej siatki połączeń FlixBusa oraz daje możliwość korzystania z wielu udogodnień, usprawniających podróż, takich jak:

• odprawa dzięki biletom w postaci QR kodu, skanowanego przez kierowcę,

• aplikacja mobilna, z dotychczasową siatką PolskiegoBusa i narzędziem „Twój przystanek”, ułatwiającym zlokalizowanie przystanku autobusowego oraz dotarcie do niego dzięki funkcji nawigacji,

• powiadomienia push / SMS wysyłane w przypadku opóźnienia autobusu powyżej 15 minut, z informacją o ewentualnych dalszych przesiadkach.