Rusza remont jednej z największych atrakcji Mazur. Zamknięta na pół roku

Most obrotowy to jedna z najciekawszych konstrukcji tego typu w Europie

Most jest obiektem zabytkowym. Zbudowano go w 1889 r. Konstrukcję wykonała firma Beuchelt&Co. Grünberg in Schlesien z Zielonej Góry. W latach 1844 – 1857 zapewnia on połączenie centrum miasta z twierdzą Boyen.

Choć dziś nie jest to już obiekt strategiczny, jeśli chodzi o komunikację, jest wielką atrakcją dla przyjezdnych. Każdego dnia w sezonie wakacyjnym setki turystów gromadzą się o wyznaczonych godzinach, żeby zobaczyć, jak XIX-wieczny most wprawiany jest w ruch siłą mięśni jednego człowieka, który specjalną korbą uruchamia cały system korb, kół zębatych i dźwigni.

Właśnie rozpoczął się remont tego zabytkowego obiektu obrotowego w Giżycku. Przez pół roku będzie on niedostępny dla pieszych i kierowców. Po remoncie most zostanie zabezpieczony bramkami, tak, by nie wjeżdżały na niego ciężarówki i autobusy.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP) w Giżycku Grzegorz Moszczyński poinformował PAP, że we wtorek 7 stycznia przekazano wykonawcy prac teren niezbędny do wykonywania robót. Prace rozpoczną się od demontażu drewnianej nawierzchni mostu.

Zmora zabytkowego mostu

- Planujemy, że na początku przyszłego tygodnia specjalnym dźwigiem zdejmiemy całe przęsło mostu i zostanie ono przetransportowane na pobliski plac, gdzie będzie naprawiane i konserwowane - powiedział PAP Moszczyński. Dodał, że po remoncie przy wjeździe na most zostaną zamontowane specjalne bramki, które uniemożliwią przejazd autokarom i ciężarówkom.

- Duże pojazdy były zmorą tego mostu, musimy je stamtąd wykluczyć. Wygląd bramek uniemożliwiających wjazd dużych pojazdów na most zostanie uzgodniony z konserwatorem zabytków, bo most jest zabytkowy i cały remont będzie się odbywał przy współpracy z konserwatorem - dodał Moszczyński.

Przęsło mostu, które będzie demontowane, waży ok. 100 ton.

Oprócz remontu przęsła w najbliższych miesiącach będą też remontowane przyczółki mostowe, które uległy uszkodzeniu w czasie niedawnego remontu Kanału Łuczańskiego.

Całość prac ma kosztować 6,7 mln zł, a dotacje na remont ZDP pozyskał z Polskiego Ładu oraz dotacji starostwa i miasta Giżycko. Remont zaplanowano do końca czerwca.

Symboliczne otwarcie sezonu

Most obrotowy nad Kanałem Łuczańskim to najbardziej znany mazurski most. Jego otwarcie dla żaglówek, które tradycyjnie odbywa się na początku maja, symbolicznie rozpoczynało zawsze sezon żeglarski na Mazurach.

Liczący ponad 100 lat most ma 20 m długości i osiem metrów szerokości. Waży 100 ton i ręcznie obsługuje go jedna osoba.

Przęsło mostu w Giżycku obraca się w bok o 90 stopni i ustawia się równolegle do nabrzeża. Otwarcie mostu wstrzymuje ruch kołowy i umożliwia przepływanie jednostek wodnych po kanale.