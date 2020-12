Ruszył sezon narciarski w Czechach. Na jakich zasadach mogą korzystać ze stoków Polacy?

Czeskie stoki dla narciarzy z Polski - zasady

Oznacza to, że podróżni z Polski mogą wjechać na terytorium Czech jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. leczenie, podróż służbowa), o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa. Dodatkowo właśnie pobyt w ośrodku narciarskim traktowany będzie jako wyjątek od ogólnej zasady zabraniającej przekraczania czeskiej granicy bez uzasadnionej potrzeby.

Czeskie stoki - Polacy tylko z testem

Co ważne, od 18 grudnia w czeskich kurortach zakaz działalności mają hotele i schroniska, a posiłki w restauracjach są serwowane wyłącznie na wynos.

Przyjazd do Czech na okres powyżej 24 h wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72h przed wjazdem lub poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny (w przeciwnym wypadku obowiązuje kwarantanna).