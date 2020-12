Czechy. Szykują się kontrole narciarzy. Polacy wjadą do kraju pod jednym warunkiem

Jan Hamaczek, szef czeskiego MSW poinformował, że do Czech można wjeżdżać jedynie w pilnych sprawach oraz w celu uprawiania sportów zimowych. Nie oznacza to wcale, że po czeskiej stronie gór będzie "kolorowo", bo aby wyjechać na narty do naszych sąsiadów, trzeba będzie spełnić określone warunki.