Ryanair żartuje z Lewandowskiego. "Bardzo nieprofesjonalne"

Wydawałoby się, że Ryanair zadbał o wszystkie szczegóły, bowiem nawet miejsce, które zostało przypisane sportowcowi, oznaczone było 09F, co nawiązuje to numeru na koszulce piłkarza. Kod QR również nie jest przypadkowy, ponieważ po zeskanowaniu go, użytkownik zostaje przekierowany na stronę, umożliwiającą zakup Złotej Piłki. Bez wątpienia, jest to kolejna szpilka wbita w Roberta Lewandowskiego, bowiem właśnie tej prestiżowej nagrody brakuje w jego pokaźnej kolekcji.