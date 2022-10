Ryanair zapowiada przerwę w działaniu strony. Lepiej odprawić się wcześniej

Odprawa w Ryanair

Przypomnijmy, że klienci Ryanair mogą przeprowadzić odprawę na lot maksymalnie 60 dni przed wylotem, jeśli wykupią miejsce lub skorzystają z taryfy Flexi Plus. Wszyscy pozostali mogą dokonać odprawy 48 godzin przed każdym wylotem dla rezerwacji dokonanych przed 28 stycznia 2021 r. lub 24 godziny przed wylotem dla rezerwacji dokonanych od 28 stycznia 2021 r. Z tego względu wiele osób zostawia to na tzw. ostatnią chwilę, a może to słono kosztować.