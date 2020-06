Ryanair zwróci pieniądze za odwołane loty. Przewoźnik podał szczegóły

Po wielu tygodniach oczekiwania Michael O’Leary, szef linii Ryanair, podał jasną deklarację dotyczącą zwrotu pieniędzy dla pasażerów, którym odwołano loty z powodu pandemii koronawirusa. Jak przekazał podczas rozmowy 4 czerwca na antenie telewizji "BBC", ma to nastąpić w ciągu ok. 10-12 tygodni.

- Dobre wieści są takie, że zrealizowaliśmy już ok. 40 proc. wniosków i wypłaciliśmy pasażerom prawie 500 mln euro (ok. 2,2 mld zł). Do wypłacenia zostało nam jeszcze 600-700 mln euro (ok. 2,6-3,1 mld zł) - przekazał Michael O’Leary.