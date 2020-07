Rysy – jakie szlaki prowadzą na najwyższy szczyt w Polsce?

Rysy - skąd się wzięła nazwa?

Rysy – jakimi szlakami można wejść na szczyt?

Trasa na Rysy – jak przebiega szlak od strony polskiej?

Szlak z Palenicy Białczańskiejma około 13 kilometrów długości w jedną stronę. Pierwszy i najdłuższy odcinek (około 9 km) to droga z parkingu przez Wodogrzmoty Mickiewicza do Morskiego Oka. W schronisku nad Morskim Okiem warto zrobić sobie chwilę przerwy, ponieważ to za schroniskiem zaczyna się bardziej męcząca część szlaku. Początkowo szlak prowadzi dookoła stawu, następnie droga zaczyna piąć się do góry do Czarnego Stawu pod Rysami.