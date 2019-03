Rzeźba, która odmieni panoramę Manhattanu. Będzie odbierała sygnał z kosmosu

W Nowym Jorku zostanie zaprezentowana niezwykła rzeźba autorstwa chilijskiego artysty. Projekt stworzony przez Sebastiana Errazuriza pozwoli milionom ludzi zobaczyć to, co na co dzień widzą astronauci.

Ekran ma mieć ponad 6 metrów wysokości (Materiały prasowe, Fot: SEBASTIAN Errazuriz)

Pochodzący z Chile artysta i aktywista Errazuriz jest znany z eksperymentowania. Jego ostatni, niezwykły projekt opiera się na wykorzystaniu ogromnej rzeźby, która jednocześnie będzie ekranem. Ma ona wyświetlać obraz Ziemi widziany przez satelity NASA w kosmosie.

Zazwa projektu brzmi "Blu Marble". Jak przeczytamy na łamach magazynu WhiteMAD, jest ona odniesieniem do słynnego zdjęcia Ziemi zatytułowanego "The Blue Marble", które zostało wykonane w grudniu 1972 r. przez załogę Apollo 17, z odległości niecałych 30 tys. km.

Rzeźba będzie miała nieco ponad 6 metrów wysokości i będzie składała się z diod LED, które mają być widoczne zarówno w nocy, jak i za dnia. Na tym ekranie ma być wyświetlany obraz, który będzie przekazywany na żywo z satelity.

Poprzez instalację artysta chce przypomnieć o tym, na jakiej wspaniałej planecie żyjemy. Zwraca także uwagę na to, że dzięki temu ludzie będą mogli lepiej sobie uświadomić swoje znaczenie na Ziemi.

"Blu Marble" rozpocznie projekcję 13 marca na 159 Ludlow Street w Nowym Jorku. Ponadto, tylko na jedną noc, projekt zmieni wygląd samego Manhattanu - dzięki współpracy z New Museum, które odpowiada za instalację rzeźby.

Źródło: Magazyn WhiteMAD