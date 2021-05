Rzym. Z wizytą w mieście zwycięzców Eurowizji

Lista starożytnych zabytków Rzymu jest bardzo długa. Na odwiedzenie wszystkich podczas kilkudniowego pobytu z pewnością zabraknie nam czasu. Wygospodarujmy jednak choć kilka chwil, by zobaczyć Zamek Świętego Anioła. Historia tej imponującej fortecy, pierwotnie mauzoleum Hadriana, to historia Rzymu w pigułce. Przez wieki budynek pełnił wiele funkcji - był m.in. więzieniem i kryjówką papieży. Do dziś zachwyca, onieśmiela, intryguje i rozbudza wyobraźnię. Warto poznać to tajemnicze miejsce połączone z Watykanem istniejącym do dziś korytarzem.