Europejskie miasto, w którym akwedukt wybudował diabeł, a królowa się nie myła

Świadoma sytuacji, dziewczyna modliła się do wyczerpania, aby zapobiec utracie duszy. Jej modłów wysłuchała matka natura i rozpętała burzę, która bardzo utrudniła pracę diabłu. Tuż przed położeniem ostatniego kamienia zapiał kogut, co oznaczało, że diabeł zawiódł i dziewczyna nie straciła duszy. Młoda kobieta przyznała się do winy przed Segowianami, którzy po oczyszczeniu akweduktu wodą święconą z diabelskiej siarki, z radością i wdzięcznością przyjęli nowy dar dla miasta. Segowianie do dziś twierdzą, że dziury widoczne w kamieniach budowli to ślady diabelskich kopyt.