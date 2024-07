Turyści wstrzymali oddech. O godz. 12 wszystko było już jasne

Unikatowy mechanizm

Za naprawę odpowiedzialny był Krzysztof Kurek, zegarmistrz i konserwator w muzeum, który po raz pierwszy miał styczność z koziołkami w 1985 r., kiedy jako 15-letni chłopak szkolił się w swoim fachu. – To jest mechanizm, który powstał w 1991 r. Jest on unikatowy, prototypowy, po prostu niepowtarzalny. Przez 32 lata wykonał chyba ze 140 tys. skłonów, a to może powodować nieodwracalne uszkodzenia. W maju pękła prowadnica odpowiedzialna za kłanianie i powrót koziołka do pozycji wyjściowej. Naprawialiśmy to, ale okazało się, że to był dopiero początek - powiedział Kurek.