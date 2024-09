Kupić, wyremontować, mieszkać i... zapraszać turystów. Trend odnawiania starych domów

Piękne inspiracje

"Daj Spokój" w Szczyrku to dom gościnny w pieczołowicie odrestaurowanej chacie z jodłowych bali, zbudowanej w latach 30. XX w. Prowadzi go Maciej, który wraz z żoną Magdą tchnął w to miejsce nowe życie. Oboje przez lata marzyli, by zamieszkać w górach, dokąd ciągnęła ich m.in. pasja sportowa. – Kiedy życie z małymi dziećmi na krakowskim Kazimierzu stało się całkiem nieznośne, sprzedaliśmy mieszkanie i przenieśliśmy się w Beskidy – relacjonuje Maciej. Tu, nie szczędząc wysiłków, we dwoje ocalili przed zniszczeniem pomnik zanikającego już budownictwa regionalnego. Efektem wytężonych działań jest obiekt przyciągający miłośników górskich wędrówek, jazdy na nartach oraz nastrojowych wnętrz. Dogląda go osobiście Maciej, który wraz z rodziną zamieszkał w pobliskim Bielsku-Białej.