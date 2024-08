Afera w Egipcie. Zobacz, co turystka zrobiła w Luksorze

- Materiały z których powstały artefakty, takie jak wapień, czy granit są bardzo wrażliwe. Kontakt z nimi przez przypadkowe osoby może powodować zabrudzenie ich powierzchni na skutek brudu i naturalnych olejków z rąk - stwierdził Ashmawi w wywiadzie dla portalu akhbarelyom i dodał, że "takie zachowania mogą prowadzić do zamazania drobnych szczegółów i napisów na artefaktach, których nie można już będzie odtworzyć. Po tym incydencie trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę, by do podobnych zdarzeń już nigdy nie doszło".