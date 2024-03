Ceny paliw w Egipcie ostro w górę. W porównaniu z naszymi - wciąż są śmieszne

W piątek ceny paliw w Egipcie poszły w górę. Co za tym idzie, drożeją też usługi transportowe - zarówno komunikacja publiczna, jak i przewozy taksówkami czy busikami. Nie zmienia to jednak faktu, że w stosunku do cen w Europie, koszty przemieszczania się w Egipcie są nadal śmiesznie niskie.