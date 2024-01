Czarnorynkowy kurs funta egipskiego oszalał. Turyści nie wiedzą, co robić

To, co dzieje się z czarnorynkowym kursem egipskiego funta w stosunku do amerykańskiego dolara przechodzi ludzkie pojęcie - informuje serwis Hurghada24.pl. Od początku tego roku waluta na czarnym rynku straciła blisko o 20 proc. Tymczasem oficjalny kurs ani drgnie. Turyści są w szoku i nie wiedzą co robić.