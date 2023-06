Droższe wakacje w Egipcie. Oto powód

Wstęp do Świątyni Luksorskiej kosztuje 260 funtów egipskich (36 zł), a do Świątyni Karnak 300 funtów egipskich (41 zł). Cena biletu za wstęp do Doliny Królów wzrosła z 260 do 400 funtów egipskich (55 zł). Warto dodać, że wejście do Grobowca Tutanchamona jest dodatkowo płatne i kosztuje 300 funtów egipskich (41 zł). Wstęp do Świątyni Hatszepsut kosztuje zaś 160 funtów egipskich (22 zł).