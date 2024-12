Egipt spadł z pierwszego miejsca. Oto nowy "król" wśród afrykańskich kierunków

Palmę pierwszeństwa przejęło od Egiptu Maroko . Jak podało tamtejsze Ministerstwo Turystyki, kraj ze stolicą w Rabacie do końca listopada tego roku odwiedziło 15 mln 900 tys. turystów. Oznacza to wzrost o 20 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2023 r.

Inne popularne cele podróży to leżące u wybrzeży Oceanu Atlantyckiego Agadir, Tanger i Casablanca . Co ważne, sam Marrakesz posiada 34 stałe połączenia lotnicze z portami we Francji.

Pojechałam sama do arabskiego kraju. Niebieskie oczy to prawdziwy wabik

Pojechałam sama do arabskiego kraju. Niebieskie oczy to prawdziwy wabik

W 2022 r. Maroko odwiedziło 41 tys. turystów z Polski. Rok później były to już blisko 83 tys. Dla porównania, w tym roku na wakacje do Egiptu wybrało się jak do tej pory ok. 474 tys. Polaków.