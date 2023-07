Hurghada i Sharm el-Sheikh mają konkurencję. Nowe supermiasto powali turystów na kolana

13 lipca rozpoczęła się wielka kampania reklamująca New Alamein na całym świecie. Rusza także "New Alamein Festival". Ma to być największa impreza rozrywkowa na Bliskim Wschodzie. Władze miasta liczą, że od 13 lipca do 26 sierpnia New Alamein odwiedzi ponad milion Egipcjan i gości z zagranicy. W programie festiwalu są m.in. międzynarodowe pokazy mody i zawody sportowe, pokazy lotnicze, koncerty, w tym supergwiazdy pop Tamera Hosny.