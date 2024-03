Koszmarny pożar w Gizie. "Hollywood nad Nilem" doszczętnie spłonęło

Minister Kultury Nevin Al-Kilani wyjaśniła, że pożar wybuchł na 1. piętrze w dekoratorni ok. godz. 3.30 rano w sobotę 16 marca. To zaledwie dwie godziny po zakończeniu zdjęć. Z niewyjaśnionych przyczyn zapaliły się elementy dekoracji, a ogień w krótkim czasie dotarł do bloków mieszkalnych znajdujących się na obrzeżach studia. Al-Kilani dodała, że archiwa studia nie uległy zniszczeniu.