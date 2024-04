Niebezpieczeństwo w egipskim kurorcie. Turyści przerażeni

Najszybsze ryby świata

Ostronosy to najszybsze ryby na świecie, osiągające prędkość nawet do 80 km na godz. Ich długość waha się od dwóch do czterech metrów. Dziennie potrafią pokonać dystans nawet 55 km. Mogą wyskakiwać z wody nawet na dziewięć metrów.