Pokazali nowe atrakcje w Arabii Saudyjskiej. W Egipcie zawrzało

2 listopada, oficjalnie rozpoczął się tam sezon zimowy. Na miejscu do dyspozycji jest 1180 sklepów, 120 restauracji, największy na świecie kulisty teatr, hala widowiskowa na 40 tys. miejsc, górskie kolejki, delfinarium, interaktywne muzeum futbolu, interaktywne zabawy terenowe, gdzie do wygrania jest nawet milion euro, czy kilkadziesiąt sal z najnowszymi grami komputerowymi dla najmłodszych. Ponadto wznosi się tu replika Wieży Eiffla, piramidy "Słońca" Azteków i - udostępnione kilka dni temu - trzy egipskie piramidy i Sfinks. I to właśnie egipskie budowle wywołały spory zgrzyt na linii Kair - Rijad.