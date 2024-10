Turysta wjechał samochodem do Morza Czerwonego. "Chciałem tylko umyć auto"

Na szczęście przy jednym z najsłynniejszych miejsc do nurkowania na świecie znajdowali się ratownicy, którzy uratowali mężczyznę. Ten starał się im uciec, ale nie dał rady. Dlaczego uciekał i co się w ogóle stało?

Już pobieżna obserwacja wykazała, że Egipcjanin zachowuje się bardzo dziwnie - był kompletnie pijany. By potwierdzić przypuszczenia mężczyzna został przetransportowany przez policję do szpitala Sharm el-Sheikh na specjalistyczne badania. Tam okazało się, że muzułmanin ma w organizmie ponad dwa promile alkoholu. To nie był koniec jego kłopotów. Ponieważ nadal był nienaturalnie pobudzony, mężczyzna został przetransportowany do Zakładu Medycyny Sądowej w Ismaili, gdzie stwierdzono, że w trakcie "morskiego rajdu" był pod bardzo silnym wpływem narkotyków.