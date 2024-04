W Egipcie poruszenie. "Głód wypycha je z głębin"

Według dyrektora Rezerwatów Przyrody Morza Czerwonego Tamera Kamala El-Dina zauważony 30 marca br. u wybrzeży Hurghady rekin to ostronos atlantycki "mako" podczas naturalnej migracji w okresie godowym. Ostronosy to najszybsze ryby na świecie osiągające prędkość nawet do 80 km/h. Ich długość waha się od 2 do 4 m. Dziennie potrafią pokonać dystans 55 km. Mogą wyskakiwać z wody nawet na 9 m. Charakteryzują się spiczastym pyskiem, powiększonymi, zakrzywionymi przednimi zębami i dużymi oczami.