Wielka obniżka cen biletów w Egipcie. Wiemy, ile można oszczędzić

Ile można oszczędzić w Egipcie?

20 proc. zniżki to na pierwszy rzut oka niewiele, ale biorąc pod uwagę, iż za wejście np. do Doliny Królów zapłacimy 600 funtów egipskich (ok. 50 zł), to zaoszczędzimy 10 zł na jednym bilecie wstępu. Podczas zwiedzania świątyni w Luksorze za 400 funtów egipskich (ok. 34 zł), w kieszeni zostanie nam 7 zł, a świątyni Hatszepsut za 360 funtów egipskich (czyli ok. 30 zł), zaoszczędzimy 6 zł. Ponadto za bilet do świątyń w Karnaku (kosztujący 450 funtów egipskich) zapłacimy o 8 zł mniej.