Wyrastają jak grzyby po deszczu. Nowe, piękne i tańsze niż w Polsce

Skala przedsięwzięcia jest gigantyczna. Tysiące ton stali, cementu, marmuru, szkła i asfaltu przeobrażają przybrzeżne obszary Morza Śródziemnego - od miasta As-Sallum do New Alamein - w nowoczesne tereny plażowo-wypoczynkowo-rekreacyjne. W linii prostej to ponad 400 km, czyli mniej więcej tyle co z Krynicy Morskiej do Międzyzdrojów.