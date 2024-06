Zdjęcie z Egiptu. Turyści byli przerażeni

Film z martwym wielorybem trafił do sieci

Film z dryfującym wielorybem (wówczas sądzono, że to drapieżna orka) pojawił się w sieci kilka dni temu. Jak podają egipskie media "zdarzenie wywołało panikę wśród plażowiczów". Na nagraniu słychać ostrzeżenia, by nie wchodzić do wody z uwagi na niebezpieczeństwo ataku ze strony dogorywającego ssaka.