Tak promują Polskę we Francji. "Liczba kontaktów wzrokowych przekroczy 3,5 miliona"

W przestrzeni publicznej stolicy regionu Rhône-Alpes pojawiły się 152 billboardy, z czego połowa na 34 stacjach metra. Pozostałe na kluczowych przystankach tramwajowych oraz parkingach przy centrach handlowych i dworcach kolejowych. Na plakatach można zobaczyć zdjęcia miast i hasło "Poland. More than You expected" (ang. Polska. Więcej niż się spodziewasz).