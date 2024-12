Atrakcja przyciąga tłumy, ale też wandali. Tym razem przeszli samych siebie

Została zakupiona za kwotę 140 tys. zł w 2023 r. Od momentu, gdy pojawiła się w mieście, przykuwa uwagę. Często ustawiają się kolejki chętnych, by zrobić zdjęcie. Co ważne, korzystają z niej zarówno dzieci, jak też dorośli.

Nie wszyscy jednak potrafią karuzelę poszanować. W ubiegłym sezonie co pewien czas konieczna była wizyta ekipy serwisującej urządzenie. Najczęściej uszkadzane były iluminacje oraz figury koni. Obecny sezon zaczął się podobnie. Do tej pory już 10 razy atrakcja musiała być naprawiana.

Tym razem jednak użytkownicy karuzeli przeszli samych siebie. Kiedy w poniedziałkowe popołudnie (30 grudnia) na miejsce przyjechali przedstawiciele spółki Kiss, która opiekuje się miejską iluminacją, dosłownie załamali ręce. Ważąca ok. 3 ton konstrukcja nie dość, że została przekręcona o 180 stopni, to na dodatek przesunięta o ok. 2 metry.