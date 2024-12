Arcydzieło sztuki religijnej. "Nie potrafią wykrztusić słowa oszołomieni i zdziwieni"

Michał Anioł był zmęczony, samotny i nieszczęśliwy. Nienawidził Rzymu. Mimo wszystko jego sytuacja nie była tak beznadziejna, jak mu się wydawało. Artysta Giuliano da Sangallo poinstruował go, jak powinno się mieszać nieznany mu rzymski tynk, aby uczynić go odpowiednio wodoodpornym.

Pewność siebie Michała Anioła w roli malarza rosła. Stworzenie pierwszego z centralnych paneli, czyli Potopu, zajęło mu trzydzieści dni i wymagało poprawek o dużej skali. Na czwarty panel, Grzech pierworodny i Wygnanie z raju, potrzebował zaledwie trzynastu . Co więcej, ten fresk jest również znacznie lepszy. Postacie w Potopie Noego były zbyt małe, a całość zbyt złożona, żeby wywrzeć duże wrażenie, gdy patrzy się na niego z poziomu ziemi. W Grzechu pierworodnym znika całe złożone tło krajobrazu. Nieco sztywna kompozycja paneli Noego ustąpiła miejsca odważniejszej i doskonalszej wizji, w której przestrzeń jest zdominowana przez monumentalną ludzką formę.

W 1506 r., dwa lata przed rozpoczęciem prac nad sklepieniem kaplicy, Michał Anioł był świadkiem jednego z najbardziej ekscytujących odkryć archeologicznych w historii. Robotnicy przekopujący winnicę na obrzeżach miasta natrafili pod ziemią na marmurowy posąg. Na miejsce zostali wezwani Michał Anioł i Giuliano da Sangallo. Na własne oczy widzieli, jak posąg stopniowo wyłania się z ziemi. Wkrótce okazało się, że nie było to zwykłe znalezisko. To Grupa Lakkoona, dzieło nazwane przez Pliniusza Starszego, jedno z największych arcydzieł sztuki antycznej.

Rzeźba wyróżnia się niezwykłą siłą dramaturgii wyrazu. Trojański kapłan Laokoon walczy z owiniętym wokół niego potwornym wężem, który udusi i pochłonie starszego mężczyznę i jego dwóch synów. Ciało Laokoona jest przedstawione w idealnych proporcjach, jak to zwykle bywało w sztuce hellenistycznej, ale poprzez jego postawę, napięte mięśnie, kąt szyi, łuk pleców w nieruchomym marmurze udało się wyrazić rozpaczliwe skrajności ludzkiej walki i rozpaczy.

Ten dramat wywarł głębokie wrażenie na renesansowych artystach, którzy mieli okazję zobaczyć rzeźbę. Tak więc w Grzechu pierworodnym Michała Anioła to ludzkie ciała nadają scenie narracyjny charakter . Postacie Adama i Ewy powtarzają się po obu stronach sceny, podzielonej na dwie części przez drzewo, na którym znajduje się zakazany owoc. Po lewej stronie obrazu widzimy scenę pożądania. Palce prawej ręki Ewy zostały ułożone w nieprzyzwoitym geście. Adam sięga ręką po owoc wśród liści (figę, bardziej sugestywną niż zwykłe jabłko) i w ten sposób zbliża genitalia do twarzy Ewy.

Rafael miał dar świadomego umieszczania postaci w przestrzeni architektonicznej, co udowodnił w Szkole ateńskiej. Jego greccy filozofowie z twarzami współczesnych artystów są osadzeni w harmonijnej i proporcjonalnej scenie o doskonałej perspektywie, dzięki której każda postać z wdziękiem zajmuje przydzieloną jej pozycję w malowanym pomieszczeniu.

Michał Anioł postępuje podobnie, tworząc rodzaj malowanej architektury dla swoich postaci, iluzjonistyczną strukturę gzymsów i frontonów zaprojektowanych tak, aby dać poczucie, że Kaplica Sykstyńska otwiera się w kierunku nieba. Ale podczas gdy w dziele Rafaela to architektura definiuje przestrzeń, wielkie nagie postacie na suficie Sykstyny, wyginające się w tę czy tamtą stronę, przytłaczają architekturę samą siłą swoich wygiętych pleców i napiętych mięśni.

Wzdłuż wierzchołka sufitu biegną centralne panele ze scenami z Księgi Rodzaju. W ujęciu chronologicznym narracja biegnie od czasów stworzenia świata do potopu. W pewnym sensie jednak sceny te najlepiej analizować w odwrotnym kierunku, w kolejności, w jakiej malował je Michał Anioł. Ta metafizyczna historia zaczyna się od przemoczonych i rozproszonych ludzi uciekających przed potopem. Przesuwając się ku wschodowi, postacie rosną: Noe i jego synowie; Adam i Ewa opuszczający ogród; Ewa stworzona przez Boga.

W tym miejscu Michał Anioł robi przerwę, aby przesunąć rusztowanie – i wyciągnąć więcej pieniędzy od papieża, który przebywa akurat na jednej ze swoich niekończących się kampanii. Kiedy artysta wraca do pracy, tworzy fresk, który stanie się jednym z najważniejszych arcydzieł sztuki renesansowej: Stworzenie Adama .

Adam, leniwy i piękny, leży na trawie. Jakby wciąż na wpół śpiąc, wyciąga palec w kierunku swojego stwórcy. Bóg, po drugiej stronie, zmienił się od czasu swego ostatniego objawienia. W Stworzeniu Ewy Bóg stoi, przedstawiony w tradycyjnym, piętnastowiecznym stylu, mocno stąpając po ziemi. Natomiast w Stworzeniu Adama unosi się w powietrzu, w centrum wiru niebiańskiej energii, wspierany przez grupę latających cherubinów. Jego ramię, wyciągnięte ku Adamowi, tworzy most, który przenosi widza od człowieka do boskości.

Na tym etapie Michał Anioł "rzeźbiarz" pracuje już z absolutną pewnością siebie, często improwizuje na bieżąco, nie posługując się wcześniejszymi szkicami. Pracuje tak szybko, że zostawia szczecinę z pędzli ze świńskiego włosia wbitą w tynk. Te kawałki znajdują się tam do dziś. W ostatnich trzech centralnych panelach Bóg jest jedyną postacią, wspaniałą w swojej dziwnej różowej szacie. Szybuje w eterze w perfekcyjnej perspektywie di sotto in su, jakby miał zaraz przebić się przez sufit i wtargnąć do kaplicy. A następnie znów się odwraca. W ostatnim panelu – który Michał Anioł stworzył w ciągu jednego dnia – znajduje się na początku czasu, oddzielając światło od ciemności. Spogląda w górę, w zaświaty.