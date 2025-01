Burmistrz Szczebrzeszyna na kolanach. Ale wybrał moment!

Tradycją stało się już, że o północy w sylwestra władze miast wychodzą do bawiących się mieszkańców i składają im życzenia noworoczne . Mowa tu o miejskich imprezach, jakie co roku organizują niektóre samorządy.

– Sylwia kocham cię, zależy mi na tobie, chciałbym abyś została moją żoną – zwrócił się Rafał Kowalik do towarzyszącej mu kobiety po czym przed nią klęknął z pierścionkiem zaręczynowym.

Kiedy wybranka burmistrza powiedziała "tak", w tle rozległy się brawa i radosne okrzyki zgromadzonych, a także piosenka zespołu Queen – "We Are the Champions Queen". Oczywiście nie zabrakło też bukietu kwiatów. Chwilę później w niebo wystrzeliły fajerwerki.