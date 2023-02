Magiczne miejsce w naszym kraju. Nazywają je "polską Toskanią"

Roztocze jest obecnie jednym z najpopularniejszych regionów turystycznych w naszym kraju. Jego władze ogromną rolę przywiązują do promocji lokalnej turystyki, co stanowi dodatkową zachętę do odwiedzenia tego miejsca. Turyści mogą uzyskać łatwy i dogodny dostęp do wszystkich miejscowych atrakcji, znaleźć zakwaterowanie w jednym z licznych obiektów noclegowych działających na terenie całego regionu oraz skorzystać ze zróżnicowanych możliwości przemieszczania się po okolicy.