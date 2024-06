Cieszyli się z nowego zalewu. Kąpieli jednak nie będzie

Rekreacja mniej ważna

Owszem, funkcja rekreacyjna także jest w planie, jednak to ma być drugim etapem prac. Mają tam powstać obiekty turystyczne. W pierwszej kolejności w pobliżu zbiornika zbudowany zostanie parking, mowa jest też o placu zabaw, a także budynku gospodarczym. To wszystko jednak ma zacząć służyć dopiero... w przyszłym roku. Do tego czasu pozostają spacery wokół zalewu, ewentualnie piknik nad wodą czy na trawie.