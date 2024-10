Jedyna taka atrakcja w Polsce. Turyści są zachwyceni

Do 7 listopada portal w Filadelfii ulokowano na John F. Kennedy Plaza (Love Park). Później zostanie przeniesiony na stałe do historycznej dzielnicy miasta. – Pojawienie się portalu w sercu Filadelfii to ekscytujący moment dla naszego miasta, który umożliwia nowy sposób nawiązania kontaktu ze światem, co jest dla nas szczególnie istotne przed 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ten projekt jest celebracją ducha innowacyjności i jedności naszego miasta – mówi Michael Newmuis, przedstawiciel burmistrza Filadelfii.