Jedyny taki "portal". Z Lublina do Dublina i Manhattanu w sekundę

W związku z tym fundacja Benediktas Gylys postanowiła rozszerzyć projekt o kolejne miasta. Teraz za pomocą "Portalu", Lublin połączył się z Nowym Jorkiem oraz Dublinem. W stolicy Irlandii instalacja znajduje się na O’Connell Street, czyli na głównej ulicy miasta, a w Nowym Yorku jest to Flatiron South Public Plaza na Broadwayu.

Połączenie między poszczególnymi miastami w godzinach od 14 do 21 jest rotacyjne i zmienia się co trzy minuty. Z kolei od godz. 21 do 14 na "Portalu" prezentowany jest jedynie obraz z Wilna.