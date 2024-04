Niezwykła atrakcja w Polsce. Wszyscy się zatrzymują

Okrągły betonowy ekran to absolutnie wyjątkowa atrakcja. Identyczna - przed głównym dworcem kolejowym w stolicy Litwy - cieszy się równie dużą popularnością, co nasza. Obraz z kamery w Wilnie wyświetlany jest w Lublinie, zaś z Lublina w Wilnie. To oznacza, iż mieszkańcy tych miast mogą w czasie rzeczywistym np. pomachać do siebie czy też przesłać sobie pozdrowienia. Wszyscy chętnie się zatrzymują.