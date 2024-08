Plaże, hamaki i boiska. Nowa atrakcja w polskim mieście

Plaże i kładki

W ramach inwestycji powstaną podesty nadrzeczne sytuowane w skarpach koryta rzeki, schodzące do lustra wody. Podesty będą służyć kajakarzom, wędkarzom, jak i spacerowiczom. Odcinek rzeki "pomiędzy wałami" zostanie udostępniony poprzez system ścieżek dla pieszych w bliskiej odległości do rzeki i pomostów do odpoczynku nad wodą. Ta część Parku Nadrzecznego zostanie wyposażona w urządzenia służące rekreacji i edukacji: ścieżki, miejsca zabaw, kładki z punktami widokowymi, podest dla spacerowiczów, wędkarzy i kajakarzy, a także miejsca do działań artystycznych w krajobrazie, land art i galerię plenerową. Powstaną naturalne plaże do leżakowania i kąpieli słonecznych, boisko do siatkówki oraz miejsca zabaw. Nie zabraknie małej architektury – leżanek terenowych na plażach trawiastych, aneksów wypoczynkowych przy głównych ciągach pieszych, stałych hamaków, siedzisk, stołów piknikowych, zdrojów wody pitnej, stojaków dla rowerzystów.