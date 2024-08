Skandaliczne zachowanie w Tatrach. "Banda głąbów"

Kara za wandalizm w Tatrach

Tatrzański Park Narodowy zaznacza także, że za takie zachowanie grożą poważne konsekwencje. Minimalna kara to 500 zł mandatu, sprawa może być także skierowana do sądu. "Wykryć sprawców niejednokrotnie jest trudno – jednak zapewniamy, że jest to możliwe: zawsze istnieje ryzyko, że takie działania zostaną zauważone przez czujne oko leśniczego czy fotopułapkę".