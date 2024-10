Unikatowy zabytek. Ostatnia w Polsce tego typu konstrukcja

Wieża spadochronowa w Dęblinie , będąca unikalnym zabytkiem techniki lotniczej, została oficjalnie wpisana do rejestru zabytków. Ta stalowa konstrukcja, wykorzystywana niegdyś do szkolenia pilotów, zachowała się w niemal niezmienionym stanie od czasów swojej budowy w 1949 r.

Zabytkowa wieża spadochronowa, wykorzystywana niegdyś do szkolenia pilotów, została objęta ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków. Decyzja w tej sprawie, która stała się prawomocna, została podjęta na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dęblina.

Wieża pełniła swoją funkcję od lat 50. do połowy lat 80. XX w., kiedy to ze względów technicznych i bezpieczeństwa szkolenia przy jej użyciu zostały zawieszone. Początkowo była wyposażona w elektryczną wyciągarkę linek spadochronowych, jednak ten mechanizm został zdemontowany po wyłączeniu obiektu z użytkowania. Mimo to, większość oryginalnych elementów konstrukcji przetrwała do dziś.