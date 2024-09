Nie gryzą, nie kłują, nie wysysają krwi, ale śmierdzą. Nazywa się je "cmentarnikami"

W teorii mogą pobierać sok z żywych roślin, ale brakuje informacji o zanotowanych przypadkach szkodliwości. Wydzielany przez kowale zapach jest nieprzyjemny i działa odstraszająco także na komary. Kowalów nie powinno się więc zwalczać. Najlepiej pozostawić je w spokoju. Jeśli owady są uciążliwe i dostają się do pomieszczeń, np. w budynku gospodarczym lub w domu, wystarczy w oknach zainstalować moskitierie. Z kolei na balkonie czy tarasie można odstraszyć je octem czy olejkiem mentolowym (co przy okazji zniechęca także mrówki do inwazji).