Inwazja szkodników w turystycznym raju. Leśnicy siegnęli po radykalne środki

Po raz kolejny powracamy do tematu brudnicy mniszki, czyli do wyjątkowo szkodliwych owadów, które coraz poważniej zagrażają terenom leśnym na Półwyspie Helskim, o czym informowaliśmy kilka dni temu. Przypomnijmy, że są to jedne z najgroźniejszych szkodników, które zjadają igły sosny.