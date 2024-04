Czynsz za lokale wzrósł o kilkaset euro. Mieszkańcy zapowiadają prostest

Problemem jest też większe natężenie ruchu samochodowego, a miasta są pełne wypożyczalni samochodów. Tymczasem Wyspy Kanaryjskie to jeden z najbiedniejszych regionów w Hiszpanii. Średnia pensja wynosi tu ok. 1200 euro (ok. 5160 zł), co jest niewielką kwotą w porównaniu z rosnącymi czynszami, wyższymi stopami procentowymi i kosztami życia wynikającymi ze stopy inflacji.