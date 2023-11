Europejski kierunek przeżywa oblężenie. Na miejscu 28 st. C, a tydzień spędzisz od 1600 zł

Teneryfa najpopularniejsza na Kanarach

Najwięcej pasażerów, bo prawie 20 mln w ciągu całego roku – co od lat pozostaje bez zmian – przybywa na Teneryfę, która jest jednym z największych i zarazem nielicznych ośrodków turystycznych na świecie, gdzie sezon i słoneczna pogoda trwa niemal cały rok. W najbliższych dnia temperatura na tej wyspie ma wynosić od 26 do 29 st. C.